В Одесі чоловік продавав жінок у сексуальне рабство до Німеччини

В Одесі на залізничному вокзалі затримали торговця людьми, який разом із своїм братом та ще однією особою переконували та продавали жінок у сексуальне рабство в Німеччину. Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

Зловмисник протягом року переконував жінок в отриманні великих коштів за умови надання ними сексуальних послуг за кордоном.

«Зловмисники знали про відсутність у цих жінок постійного місця працевлаштування, наявність неповнолітніх дітей та тяжке матеріальне становище у зв’язку з переселенням із зони проведення антитерористичної операції. Увійшовши у довіру та використовуючи їхній уразливий стан, затриманий і його поплічники здійснили вербування та спробу переміщення через державний кордон України 3 громадянок України з метою їх подальшої сексуальної експлуатації на території Німеччини», - йдеться у повідомленні.

Під час вербування за жінок оплатили візи та проїзних документів для виїзду з території України до Німеччини через Республіку Польща. Самих жінок попередили, що витрачені кошти вони повинні будуть відпрацювати, надаючи сексуальні послуги, тим самим втягнувши їх у боргову залежність.

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На даний час фігуранту повідомлено про підозру. Він затриманий у порядку ст.208 КПК України. Тривають слідчі дії, направлені на встановлення та затримання інших причетних осіб.

Затриманий підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми, або інша незаконна угода щодо людини) КК України.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Львові громадянин Колумбійської республіки заманював дівчат у сексуальне рабство в Іспанії.

Чоловік за попередньою змовою з групою осіб, серед яких і громадяни України, вербував молодих дівчат з метою подальшої сексуальної експлуатації в Іспанії.

Зловмисник обіцяв потерпілим роботу у готелях та нічних клубах, гарантував гарні умови праці, проживання у комфортабельних номерах готелів та високі заробітки, проте в результаті дівчата потрапляли в «сексуальне рабство».