Фільм "Форма води" здобув головну нагороду на Венеційському кінофестивалі

Стрічка мексиканського режисера Гільєрмо дель Торо "Форма води" ("The Shape of Water") отримала найвищу нагороду на Венеційському кінофестивалі - "Золотого лева". Оголошення переможця 10-денного фестивалю відбулося в суботу, 9 вересня. Вперше головний приз фестивалю отримала стрічка режисера з Мексики, як пише DW.

Фентезійна мелодрама "Форма води" розповідає історію кохання між дівчиною та істотою-амфібією. Казкова притча про кохання відтворює параноїдальні настрої "холодної війни" в Америці 1960-х років.

Подібним чином дель Торо вже змішував казку і реальність в трилогії про громадянську війну та фашизм в Іспанії, зокрема, в історичному фентезі з елементами жаху "Лабіринт фавна" ("Pans Labyrinth").

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Особливий приз журі отримала стрічка "Фокстрот" ("Foxtrot") ізраїльського режисера Самуеля Маоза, вироблена в копродукції Ізраїлю, Франції та Німеччини. Приз за найкращу режисуру отримав француз Ксав'є Легран за фільм-драму про розлучення "Опікунство" ("Jusqu'a la Garde"/"Custody").

Нагороду за найкращу жіночу роль отримала Шарлотта Ремплінг, яка знялася в італійській стрічці "Ганна" ("Hannah"). За найкращу чоловічу роль приз отримав Камел Ель Баша, який зіграв у фільмі "Образа" ("The Insult").

Загалом у конкурсній програмі 74-го Венеційського кінофестивалю брала участь 21 кінокартина. Вперше за останні 11 років журі Венеційського кінофестивалю очолювала жінка - голлівудська актриса Аннетт Бенінг.