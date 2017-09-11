Зірка Голлівуду відмовилася спілкуватися з працівниками росЗМІ з "політичних міркувань"

Американська актриса Дженніфер Лоуренс, зірка серії картин "Голодні ігри" на прес-конференції фільму "Мама!" у Лондоні відмовилася спілкуватися з російськими журналістами.

Пізніше стало відомо, що причиною такої принципової позиції актриси є "політичні міркування". Про це пише АфишаDaily.

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Відповідно до джерела, які прибули на захід журналістів повідомили, що актриса не хоче розмовляти з представниками російських ЗМІ. Їх попросили покинути будівлю.

Зазначається, що про позиції Лоуренс до росЗМІ було відомо і раніше, однак представники студії Paramount Pictures обіцяли вплинути на її рішення.

У свою чергу, журналісти спробували з'ясувати, з чим пов'язана така категорична відмова. У прес-службі кіностудії їм натякнули, що всьому виною "політичні міркування".

В Росії такого роду протест знаменитості викликав хвилю обурення. Шеф-редактор порталу "КиноПоиск" Тетяна Шорохова впевнена, що у актриси склалося хибна думка про росіян.

"Дуже хочеться зробити з цього серйозний кейс. Тобто дівчина вважає, що ми тут всі за Путіна строєм ходимо?" - обурилася вона.