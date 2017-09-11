На Житомирщині за грантові кошти від ОДА студенти вивчатимуть старовинні ремесла українців

На Житомирщині за грантові кошти від Житомирської ОДА студенти вивчатимуть старовинні ремесла українців. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації. Як зазначається у повідомленні, такий проект «Школа старовинних ремесел» реалізовуватиме місцева громадська організація «Архео».

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За словами керівника цього проекту Надії Трускавецької, студенти навчатимуться старовинним ремеслам українського народу, вони вивчатимуть повстярство, гончарство, орнаменти Полісся і переноситимуть їх на вироби.

«Навчання проходитиме на базі Житомирського вищого професійного училища –інтернату, для цього буде створена окрема група зацікавлених студентів », – уточнила Трускавецька.

Сума гранту для організації складає 33 тис. грн.

Результатом реалізації проекту, який втілюватиметься до кінця 2017-го року, стануть дві звітних виставки. Одна з них пройде на базі Житомирської обласної бібліотеки ім. Ольжича, а друга - на базі Житомирського вищого професійного училища – інтернату.