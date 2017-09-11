На Житомирщині за грантові кошти від ОДА студенти вивчатимуть старовинні ремесла українців

15:45, 11 вересня 2017
Суспільство
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Результатом реалізації проекту, який втілюватиметься  до кінця 2017-го року, стануть дві звітних виставки.

На Житомирщині студенти вивчатимуть стародавні ремесла / фото zt.20minut.ua

На Житомирщині за грантові кошти від Житомирської ОДА студенти вивчатимуть старовинні ремесла українців. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації. Як зазначається у повідомленні,  такий проект «Школа старовинних ремесел» реалізовуватиме місцева громадська організація «Архео».

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За словами   керівника цього  проекту Надії Трускавецької, студенти  навчатимуться старовинним ремеслам українського народу, вони вивчатимуть повстярство, гончарство, орнаменти Полісся і переноситимуть їх на вироби.

«Навчання проходитиме  на базі Житомирського вищого професійного училища –інтернату, для цього буде створена окрема  група зацікавлених  студентів », – уточнила Трускавецька.

Сума гранту для організації складає 33 тис. грн. 

Результатом реалізації проекту, який втілюватиметься  до кінця 2017-го року, стануть дві звітних виставки. Одна з них пройде  на базі  Житомирської обласної бібліотеки ім. Ольжича, а друга - на  базі Житомирського вищого професійного училища – інтернату. 

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Теги: #Житомирська ОДА