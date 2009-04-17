МВФ вимагає не обмежувати дострокове зняття депозитів

В Україні до кінця жовтня 2009 року мають бути створені умови для забезпечення можливості дострокового зняття вкладниками коштів з депозитних вкладів у всіх банках.

Така умова міститься в доповненнях до Меморандуму про економічну і фінансову політику, узгодженого під час перебування місії МВФ в Україні, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Це обмеження тимчасове, очікується, що воно буде знято до кінця жовтня 2009 року, після завершення рекапіталізації банків і програми реструктуризації (банківських установ – УНІАН)», - йдеться в документі.

Як повідомлялося, раніше це обмеження мало бути зняте до кінця квітня.

Повний текст Меморандуму