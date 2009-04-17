МВФ вимагає не обмежувати дострокове зняття депозитів
21:58, 17 квітня 2009Суспільство
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... починаючи з листопада
В Україні до кінця жовтня 2009 року мають бути створені умови для забезпечення можливості дострокового зняття вкладниками коштів з депозитних вкладів у всіх банках.
Така умова міститься в доповненнях до Меморандуму про економічну і фінансову політику, узгодженого під час перебування місії МВФ в Україні, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.
«Це обмеження тимчасове, очікується, що воно буде знято до кінця жовтня 2009 року, після завершення рекапіталізації банків і програми реструктуризації (банківських установ – УНІАН)», - йдеться в документі.
Як повідомлялося, раніше це обмеження мало бути зняте до кінця квітня.
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