Меморандум між урядом України і МВФ (текст)

Уряд України домовився з Міжнародним валютним фондом про те, що у випадку необхідності державний бюджет буде переглянуто до кінця травня.

Про це йдеться у Меморандумі про економічну і фінансову політику, який було погоджено під час перебування місії МВФ в Україні.

«Найближчими місяцями ми продовжуватимемо ретельно стежити за розвитком подій у фіскальному секторі, і за необхідності вживатимемо заходів коригування бюджету до кінця травня, консультуючись з МВФ», - йдеться у документі, копію якого має у розпорядженні УНІАН.

В документі також йдеться про те, що ощадливе управління видатками дало змогу уряду обмежити дефіцит бюджету до 1,1% станом на кінець першого кварталу 2009 року. “Впродовж найближчих тижнів, консультуючись із експертами МВФ, ми вживемо заходів щодо запровадження більш жорсткого режиму адміністрування податків. У випадку недоотримання доходів ми готові вжити компенсуючих заходів, спрямованих на заощадження фіскальних коштів з тим, щоб утримати дефіцит бюджету уряду на 2009 рік на рівні, не вищому за 4% ВВП (за вирахуванням коштів на рекапіталізацію банків)”, - йдеться у документі.

У разі, якщо обсяги наявного фінансування виявляться нижчими за очікувані, уряд обіцяє вжити заходи, щоб скоротити дефіцит бюджету до рівнів, які можна буде профінансувати. “Такі заходи можуть передбачати поліпшення податкового адміністрування, скасування звільнення від ПДВ, а також заходи, спрямовані на поліпшення фінансового стану Пенсійного фонду та НАК “Нафтогазу України”.