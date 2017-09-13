Жінці-снайперу "ДНР" загрожує до 15 років позбавлення волі

Мешканка Донецька, яка була снайпером бойовиків “ДНР”, обвинувачується у тероризмі та мародерстві. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

У червні 2017 року жінку затримали співробітники СБУ. На даний момент прокуратура Донецької області завершила досудове розслідування за ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у терористичній організації) стосовно 23-річної жінки.

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Установлено, що мешканка м. Донецька у 2014-2015 роках, перебувала у складі не передбаченого законом збройного формування Козачий союз “Область Войска Донского” терористичної організації “ДНР” та як снайпер здійснювала озброєну охорону членів вищезазначеної групи і забезпечувала виконання ними різноманітних завдань.

Окрім того, обвинувачувана особисто брала участь у мародерстві та грабуванні житлових приміщень, що розташовані на території Донецької області, тимчасово не підконтрольній органам державної влади України.

Прокуратура направила обвинувальний акт для розгляду до Красноармійського міськрайонного суду Донецької області.

Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.