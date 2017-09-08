У Києві сталася бійка з поножовщиною між екс-бійцем АТО і прихильником терористів (фото, відео)

У Києві в ніч на 8 вересня між двома чоловіками виник конфлікт з бійкою, яка закінчилася ножовим пораненням. Інцидент стався приблизно о 4:30 ранку на вулиці Мечниквова, 9, повідомляє "Київ Оперативний" в соцмережі.

Читайте такожКонфлікт між забудовником і городянами на Святошино у Києві: поліція затримала близько 30 осібНаголошується, що згідно з попередньою інформацією, конфлікт виник в одному з громадських закладів. Боєць, який близько року тому повернувся з АТО, почув, як невідомий голосно прославляв терористичні організації "ДНР" і "ЛНР".

Вони вийшли на вулицю і спочатку просто розмовляли, але прихильник терористів покликав друзів, які почали щосили бити військового, розбивши йому голову. Потім екс-боєць АТО дістав ножа, щоб захистити себе від 12 нападників.

В цей час на місце прибув наряд Управління поліції охорони в місті Києві, яких викликали в закладі. Під час затримання чоловік наніс правоохоронцю удар ножем в ногу, після чого поліцейського госпіталізували.

Всі учасники бійки були в стані сильного алкогольного сп'яніння.