Сьогодні у Києві палили героїн - на 20 мільйонів

Сьогодні в Києві на сміттєпереробному заводі «Енергія» на Харківському масиві знищено 117 кг героїну, вилученого співробітниками СБУ у злочинних наркоугруповань.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, спалення наркотиків (а це майже 500 тис. наркотичних «доз») відбулося у присутності представників ЗМІ та співробітників дипломатичних установ США, Туреччини, Великої Британії, Німеччини, Польщі, – країн, у партнерстві із спецслужбами яких СБУ вилучила наркотики й ліквідувала міжнародні злочинні організації.

Як зазначив заступник голови СБУ Микола ГЕРАСИМЕНКО, результати роботи СБУ у боротьбі з міжнародним наркобізнесом переконливо свідчать, що українська спецслужба є ефективним учасником системи колективної безпеки на європейському континенті. За його словами, завдяки спільним зусиллям СБУ та зарубіжних партнерських спецслужб за два останніх роки до країн Європейського Союзу не потрапило понад 500 кг героїну.

М.ГЕРАСИМЕНКО підкреслив, що боротьба з міжнародним наркобізнесом є одним з основних напрямків роботи СБУ й елементом протидії легалізації коштів для фінансування тероризму. Так, у 2007-2008 роках органами СБУ було вилучено понад 700 кг героїну та 47,6 кг кокаїну. Цього року вже вилучено 1,1 кг героїну, 1,6 кг кокаїну, 7 кг гашишу та понад 13 кг психотропних речовин.

У печі смітника сьогодні опинився героїн, вилучений у квітні 2007 року, коли Службою безпеки України спільно із спецслужбами Німеччини, США і Туреччини було завершено багатоходову міжнародну операцію з ліквідації транснаціонального злочинного наркоугруповання, яке налагодило канал транзитного переміщення героїну через територію України. Правоохоронці виявили канали наркотрафіку, ліквідували нарколабораторії. Було встановлено, що до складу вказаної злочинної організації входили громадяни Туреччини, Німеччини, Великої Британії та Польщі, які за допомогою устаткування, а також хімічних речовин виготовляли на території України суміш наркотичних засобів, розфасовували її у брикети та організовували збут до країн Західної Європи.

У результаті останнього етапу операції в одному з центральних районів Києва співробітниками СБУ було затримано наркокур’єра - громадянина Туреччини Яшара Мурата ДОЛАША. У нього було вилучено 229 упаковок героїну загальною вагою 114 кг. Згідно з рішенням суду, вони підлягають знищенню.

Орієнтовна вартість вилученого у цій справі героїну на чорному ринку становить близько 20 млн. грн., з такої кількості вилученого наркотичного засобу можна зробити понад 200 тис. доз наркотику. На «чорному ринку» ціна 1 г героїну ( це 4 наркотичні дози) коливається від 100 до 200 доларів США, зазначили в СБУ.

Знищенню у печі підлягають за вироком суду і 3,5 кг героїну, контрабандно завезеного з території Російської Федерації та вилученого співробітниками СБУ у ході довготривалої багатоходової спеціальної операції, у результаті якої ліквідовано міжнародну злочинну організацію, причетну до контрабанди героїну з однієї з країн Центральної Азії в Україну.