Атмосферна робота: соліста Depeche Mode відправили в космос в новому кліпі (відео)
13:37, 15 вересня 2017Суспільство
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Ролик за кілька годин з моменту публікації набрав на YouTube майже 200 тис. переглядів.
Головну роль в кліпі виконав фронтмен Depeche Mode Дейв Гаан / скріншот
Британська група Depeche Mode випустила кліп на пісню «Cover Me».
Головну роль в кліпі виконав фронтмен Depeche Mode Дейв Гаан. В скафандрі він ходив вулицями Лос-Анджелеса, побув в невагомості у відкритому космосі і завершив ролик тим, що пішов у напрямку до моря.
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Новий ролик за кілька годин з моменту публікації набрав на YouTube майже 200 тис. переглядів.
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