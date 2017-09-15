Атмосферна робота: соліста Depeche Mode відправили в космос в новому кліпі (відео)

Британська група Depeche Mode випустила кліп на пісню «Cover Me».

Головну роль в кліпі виконав фронтмен Depeche Mode Дейв Гаан. В скафандрі він ходив вулицями Лос-Анджелеса, побув в невагомості у відкритому космосі і завершив ролик тим, що пішов у напрямку до моря.

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«Spirit» став 14-м за рахунком альбомом для британців. В його підтримку вони в липні дали концерт у Києві.

Ще в лютому гурт випустив чорно-біле відео на перший сингл «Where's the Revolution» з нового альбому.

Новий ролик за кілька годин з моменту публікації набрав на YouTube майже 200 тис. переглядів.