Українець намагався вивезти до Росії старовинний "Псалтир" (фото)

Учора в пункті пропуску «Бачівськ» прикордонники Сумського загону спільно з працівниками митниці виявили старовинну книгу «Псалтир» початку XX століття. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Читайте такожНа Львівщині відкрили перший в Україні центр імітаційного моделювання бойових дій

Книгу було знайдено в багажному відділенні серед речей під час проведення перевірки легкового автомобіля Renault Kangoo, на якому громадянин України виїжджав до Росії.

«Наразі виявлену книгу, яка, можливо, становить історичну та культурну цінність, вилучено встановленим порядком для проведення відповідної експертизи», - зазначили в ДПСУ.