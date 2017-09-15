Українець намагався вивезти до Росії старовинний "Псалтир" (фото)
15:42, 15 вересня 2017Суспільство
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Книгу знайшли в багажному відділенні серед речей під час проведення перевірки легкового авто.
Прикордонники виявили "Псалтир" у валізі на кордоні з РФ / фото ДПСУ
Учора в пункті пропуску «Бачівськ» прикордонники Сумського загону спільно з працівниками митниці виявили старовинну книгу «Псалтир» початку XX століття. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
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Книгу було знайдено в багажному відділенні серед речей під час проведення перевірки легкового автомобіля Renault Kangoo, на якому громадянин України виїжджав до Росії.
Прикордонники виявили "Псалтир" у валізі на кордоні з РФ / фото ДПСУ
«Наразі виявлену книгу, яка, можливо, становить історичну та культурну цінність, вилучено встановленим порядком для проведення відповідної експертизи», - зазначили в ДПСУ.
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