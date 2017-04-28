Продавця викраденого стародруку "Апостол" відпустили із зали суду

Продавця викраденого з національної бібліотеки Вернадського стародруку "Апостол" відпустили під особисте зобов'язання. Таке рішення схвалив суд, ідеться в сюжеті ТСН.

Кайданки з 35-річного киянина зняли одразу у судовій залі. Відтепер підозрюваний може вільно пересуватись містом, але на першу ж вимогу має з'являтися до слідчих. Прокурори ж хотіли, аби він цілодобово був під домашнім арештом. Тепер державне обвинувачення планує допит нових свідків і продовження слідства.

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Чоловіка затримали в одному з ресторанів Києва в момент, коли той хотів продати крадену книгу. Її вартість експерти оцінювали в 2,5 мільйони гривень. Двоє чоловіків, які його супроводжували, нині проходять у справі як свідки. Де взяв книгу і чи знайомий з безпосередніми викрадачами – підозрюваний не зізнається. "Я не даю жодних коментарів", - заявив він журналістам.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня, в одному з ресторанів на вулиці Саксаганського у Києві були затримані особи, причетні до викрадення книги «Апостол» з Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського. Стародрук вилучено у цих осіб на місці події.

Нагадаємо, повідомлення про зникнення «Апостола» Івана Федорова (1574 року видання) з відділу стародруків Національної бібліотеки ім. Вернадського надійшло до поліції 10 травня 2016 року. Крадіжку виявила заступник з наукової роботи, після чого відразу ж заявила до органів внутрішніх справ.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

«Апостол» має наукову та історичну цінність, є першою друкованою книгою в Україні. Відомо про понад 90 примірників цього видання. Книга містить церковнослов'янський переклад «Діянь і послань апостольських».