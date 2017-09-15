В Дніпропетровській області 15-17 вересня очікується надзвичайна пожежна небезпека
17:35, 15 вересня 2017Суспільство
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Громадян закликали дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах.
Громадян просять дотримуватися правил пожежної безпеки / фото УНІАН
За даними Дніпропетровського центру з гідрометеорології, 15-17 вересня по Дніпропетровській області спостерігається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. Про це повідомляє ДСНС області.
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"Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, під Києвом сталась пожежа на сміттєзвалищі.
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