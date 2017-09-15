На Київщині пройшли спецнавчання підрозділів ДСНС "Київське море-2017" (фоторепортаж)

Сьогодні, 15 вересня, з нагоди святкування Дня рятівника в Київській області відбулися планові спецнавчання підрозділів ДСНС "Київське море-2017" з демонстрацією можливостей пошуково-рятувальних сил під час проведення рятувальної операції на водному об'єкті. Про це повідомила прес-служба РНБО.

До навчань були залучені близько 300 чоловік особового складу, 19 одиниць автомобільної, інженерної, пожежної та спеціальної техніки, 4 одиниці авіаційної техніки та 26 одиниць плавзасобів та засобів подолання перешкод.

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Президент України вручив рятувальникам державні нагороди з нагоди професійного свята.

Як повідомляв УНІАН, в Україні почалися навчання НАТО Rapid Trident-2017.