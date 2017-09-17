"Правий сектор" зірвав презентацію книги "Ліва Європа" на Форумі видавців у Львові

На презентацію книги "Ліва Європа", яка повинна була відбутися в Libraria на вулиці Лесі Українки, прийшло близько 50 людей спортивної статури, які намагалися зірвати презентацію та співали гімн України.

Про це розповіла програмний директор Форуму видавців Софія Челяк, повідомляє Zaxid.net.

"На презентацію прийшли учасники "Правого сектора", я не знаю чи була присутня тільки ця організація, але було приблизно 50 осіб. Вони розмістилися ще до початку заходу в залі і намагалися заблокувати проведення самого заходу. Вони забарикадувалися в кімнаті і не пускали туди нікого. Прийшли також представники лівих радикальних організацій, які також намагалися потрапити на захід. Прийшла поліція охорони і розбороняла дві групи людей", - зазначила Челяк.

Лідер львівського відділення "Правого сектора" Тарас Бобанич (Хамер) підтвердив, що на захід прийшли члени "Правого сектору" та інші патріотично налаштовані люди, однак, за його словами, вони не мають наміру зривати презентацію.

"Ми почали спілкуватися з організаторами, дискутувати, вони називали нас нечемними. Ми вирішили заспівати гімн України, деякі з них встали, а дехто з організаторів навіть не встав, чим висловили неповагу до державного символу", – сказав Бобанич.

Читайте такожКнижкове свято: у Львові стартував Форум видавців

Згодом, коли приїхала поліція, всі вийшли на вулицю. За словами Хамера, він також мав розмову з власниками закладу, де повинна була відбутися презентація. За словами Челяк, власники закладу відмовилися надалі співпрацювати з Форумом видавців.

У прес-службі ГУ НП у Львівській області повідомили, що на місце приїхала поліція і провела з учасниками попереджувальну роботу, після чого всі розійшлися.

"Ліва Європа" - це збірка статей, яка описує і аналізує історію і сучасність соціальних рухів у країнах Європейського Союзу, альтернативних чинному неоліберальному порядку.

Як повідомлялося, низка громадських організацій Львова погрожував зірвати презентацію дитячої книги "Майя і її мами" Лариси Денисенко через теми одностатевих шлюбів, яку вона висвітлює. Організатори Форуму видавців змушені були відмовитися від презентації цього твору.