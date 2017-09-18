Суд сьогодні оголосить вирок у справі про події 2 травня 2014 року в Одесі

Сьогодні судді почнуть оголошення вироку обвинуваченим у справі про події 2 травня 2014 року в Одесі.

Про це повідомляє прес-центр Іллічівського міського суду Одеської області, передає «Еспресо ТБ».

У відомстві нагадали, що 5 вересня суддями були досліджені всі докази, надані сторонами кримінального провадження, а також розглянуті усі клопотання.

"Оголошення вироку заплановано на понеділок 18 вересня", - наголошується у заяві.

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Як повідомляв УНІАН, прокуратура вимагає до 15 років утримання під вартою для фігурантів справи щодо масових заворушень 2 травня 2014 року в Одесі. На думку сторони звинувачення, провину підсудних доведено повністю, вчинення злочину підтверджують свідчення потерпілих і очевидців заворушень, а також відеозаписи і висновки експертів. Виходячи з цього, представники прокуратури наполягають на обмеженні свободи, зокрема, колишньому міліціонеру Сергію Долженкову (капітан Какао) - 15 років, росіянам Максиму Сакауову і Євгену Мефьодову, а також українцю Сергію Корчинському - 12 років позбавлення волі. Підсудним Владиславу Романюку та Олександру Суханову - 10 років, іншим - 8-9 років позбавлення волі.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Розпочалися зіткнення в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якому також загинули люди. На лаві підсудних - 19 фігурантів, 5 з яких перебувають у СІЗО. Ще один фігурант - Владислав Ільницький у серпні втік до Російської Федерації.