В Одесу відрядять слідчих для допомоги у розслідуванні пожежі в дитячому таборі

Національна поліція додатково відряджає слідчих в Одесу з метою якнайшвидшого розслідування факту пожежі на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія», яка сталася пізно ввечері 15 вересня.

Читайте такожВ Одесі перевірять усі школи, дитячі садки та лікарні після трагедії у таборіЯк передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив керівник Національної поліції України Сергій Князєв під час прес-конференції у Хмельницькому.

«Головне слідче управління Нацполіції направить фахівців до одеського підрозділу для надання методичної та практичної допомоги. Наше завдання – якісно і швидко з’ясувати причини, котрі спричинили трагічну пожежу, внаслідок якої загинули діти», - наголосив він.

Також Князєв додав, що сьогодні суд розгляне запобіжний захід щодо двох працівників дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія».

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі сталась пізно ввечері 15 вересня. Корпус, де спалахнула пожежа, вигорів вщент. Під час пожежі загинули троє дітей.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу.

Затримано директора «Вікторії» Петроса Саркісяна і виховательку Наталію Янчик, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. Їм повідомлено про підозру.