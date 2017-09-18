Стало відомо про стан дівчинки, яка врятувала дітей під час пожежі у "Вікторії"

Катерину Ной, яка врятувала вісьмох дітей під час пожежі в одеському таборі "Вікторія", у понеділок повинні перевести з реанімації в звичайну палату. Про це розповіла родичка Катерини, передає Обозреватель.

"Вже трохи краще, але ходити все одно важко. Є опіки - на ногах і верхніх дихальних шляхах. Сьогодні Катю повинні були перевести з реанімації в звичайну палату. Їй роблять крапельниці, уколи", — розповіла родичка.

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За її словами, Катерина забезпечена всім, оскільки її батьки роблять для цього все можливе.

"Хоча у її мами маленька зарплата, тому їм важкувато. Ліки нині дорогі. Звичайно ж, всі шоковані. Особливо батьки. Але вони говорити не будуть. Їм зараз не до цього", — сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі почалася пізно ввечері 15 вересня. Корпус, в якому сталася пожежа, вигорів вщент. Під час пожежі загинули троє дітей, ще двоє - госпіталізовані. За словами очевидців, деякі діти під час пожежі вистрибували з вікон будівлі. Поліція відкрила кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці затримали директора «Вікторії» Петроса Саркісяна і виховательку Наталю Янчик, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. Їм повідомлено про підозру.