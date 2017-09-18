У Запоріжжі ветерани АТО влаштували протест проти водіїв (відео)

Ветерани АТО перекрили рух центральною дорогою Запоріжжя через маршрутників. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Ветерани АТО влаштували протест проти водіїв, які відмовляють їм у безкоштовному проїзді.

Рух проспектом вони перекрили на півгодини: легкові автомобілі вони пропускали, а от маршруткам приходилось зупинятись.

Читайте також"Я не буду возити їх "на шару": водій львівської маршрутки зачинив двері перед бійцем АТО

Акцію протесту ветерани влаштували після конфлікту між інвалідом, який зазнав тяжких поранень під Іловайськом, та водієм, що не захотів перевозити чоловіка безкоштовно. Унаслідок бійки АТОвцю довелося зашивати губу, а маршрутника шпиталізували з переломом носа.

Чиновники зазнають, що рішення про безкоштовний проїзд є, а перевізники повинні його виконувати.

У свою чергу протестуючі вимагають розірвати договір із фірмою, яка неналежно виконує свої функції.