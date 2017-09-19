Поліція відкрила ще одну справу через зіткнення біля суду у "справі 2 травня"

14:47, 19 вересня 2017
Суспільство
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Крім кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство), слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію щодо ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Біля будівлі суду відбулися зіткнення між правоохоронцями і активістами / фото УНІАН

В Одеській області поліція відкрила ще одне провадження за фактом сутичок під судом, який виправдав фігурантів «справи 2 травня».

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, події в Чорноморську, де біля Іллічівського міського суду постраждали 35 правоохоронців, слідчі кваліфікували ще за однією статтею.

Зазначається, що крім кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство), слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

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Як повідомляв УНІАН, 18 вересня суд Чорноморська Одеської області визнав невинними підозрюваних у справі про масові заворушення 2 травня 2014 року в Одесі.

Пізніше біля будівлі суду сталися сутички між правоохоронцями і активістами, які протестували проти звільнення фігурантів. Близько 20 поліцейських і 15 бійців Нацгвардії дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

За фактом сутичок було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

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Теги: #суд у справі 2 травня#сутички біля суду