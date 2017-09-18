У сутичках під судом, який виправдав фігурантів "справи 2 травня", постраждали поліцейські та нацгвардійці

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом сутичок під судом міста Чорноморськ, що сталися сьогодні після оголошення виправдувального вироку фігурантам справи про масові заворушення 2 травня 2014 року в Одесі. Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції у Facebook.

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Згідно з повідомлення, поліція кваліфікувала події під Чорноморським судом за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4. ст. 296 (хуліганство, що вчинено із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

"Учасники акції вчиняли хуліганські дії, розпиляли у бік працівників поліції сльозогінний газ, кидали вибухові пакети та кидали в працівників поліції та службовий автобус тротуарною плиткою. Близько 20 працівників поліції та 15 бійців Нацгвардії отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня суд міста Чорноморськ Одеської області визнав невинуватими підозрюваних у справі про масові заворушення 2 травня 2014 року в Одесі. У прокуратурі Одеської області заявили, що готують апеляційну скаргу на виправдувальний вирок фігурантам «справи 2 травня».

Пізніше біля будівлі суду сталися сутички між правоохоронцями та активістами, які протестували проти звільнення фігурантів справи 2 травня 2014 року.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кількох осіб. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.

На лаві підсудних перебували 19 фігурантів, 5 з яких утримувалися в СІЗО. Ще один фігурант - Владислав Ільницький у серпні втік до Російської Федерації.