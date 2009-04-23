До кінця року на зарплату шахтарям не вистачатиме 4,5 мільярди

Дефіцит коштів Міністерства вугільної промисловості України на виплату зарплати працівникам державних вуглевидобувних підприємств у квітні-грудні планується на рівні 4,5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив міністр вугільної промисловості Віктор ПОЛТАВЕЦЬ на розширеному пленумі ЦК Профспілок працівників вугільної галузі.

За його словами, частина зазначеного дефіциту – 3,5 млрд. грн. - буде покрита за рахунок коштів Стабілізаційного фонду в рамках рішення уряду про щомісячне виділення на виплату заробітної плати шахтарів 350 млн. грн.

Решту дефіциту в розмірі 850 млн. грн. планується покрити за рахунок внутрішнього ресурсу державного вуглевидобувного сектора в рамках реалізації антикризових заходів.

Міністр зазначив, що на сьогоднішній день заборгованість із зарплати шахтарям за січень-березень повністю погашена. «Зарплата за січень-лютий повністю погашена. Зараз йде виплата зарплати за березень», - сказав він.

Водночас міністр повідомив, що станом на 20 квітня заборгованість державних вуглевидобувних підприємств із нарахувань на фонд оплати праці (соціальні відрахування) становить 586 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, уряд ухвалив рішення щомісячно, починаючи з березня 2009 року, виділяти зі Стабілізаційного фонду 350 млн. грн. на виплату зарплат шахтарям. Про це йдеться у розпорядженні КМУ №358-р від 2 квітня ц.р.