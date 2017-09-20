В Одесі правоохоронці очепили будівлю мерії через можливі заворушення під час сесії міськради

В Одесі правоохоронці очепили будівлю мерії через можливі заворушення під час сесії Одеської міської ради. Як передає кореспондент УНІАН, із ранку на Думській площі перебуває велика кількість поліцейських, бійців Національної гвардії.

Прохід по Приморському бульвару, який виходить на Думську площу, обмежено.

Входи до адмінбудівлі жорстко контролюються, на прилеглих вулицях - кілька спеціалізованих автомобілів, в яких також перебувають бійці.

Неподалік від будівлі перебувають молоді чоловіки «спортивної статури».

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Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, сьогодні о 7.40 до поліції надійшло повідомлення про те, що до будівлі Одеської міської ради, де сьогодні має відбутися сесія, невідомі особи можуть намагатися пронести вибухонебезпечні предмети.

«З метою забезпечення безпеки громадян і недопущення правопорушень співробітниками поліції проводитимуться посилені заходи щодо пропуску осіб до будівлі міськради», - підкреслили в главку.

Поліція просить громадян із розумінням поставитися до зазначених заходів.

Як повідомляв УНІАН, після трагедії в одеському оздоровчому таборі "Вікторія", де загинули в ніч на 16 вересня троє дітей, міський голова Геннадій Труханов відсторонив від посад на період розслідування ще трьох чиновників міськради.