Вклали обличчям на землю: на Кіровоградщині затримали десятки озброєних злочинців під час "сходки" (фото, відео)

На Кіровоградщині у м. Кропивницький правоохоронці на території одного із ресторанів затримали злочинців під час кримінальної «сходки», повідомляє прес-служба Нацполіції.

Серед затриманих – мешканці трьох областей, кілька з них мають статус «авторитетів» у кримінальному світі. У затриманих вилучено кілька одиниць вогнепальної зброї, зокрема – два автомати, а також гранату. Відкрито кримінальне провадження.

«За оперативною інформацією, 27 чоловіків прибули до Кропивницького, аби «обговорити» питання щодо перерозподілу сфер «впливу».

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Частина з них – раніше засуджені за злочини проти життя і здоров’я людини, а також за майнові злочини. Кілька з цих громадян у кримінальному світі мають статус «авторитетів», - йдеться у повідомленні.

У кількох чоловіків поліцейські виявили зброю: чотири пістолети, два револьвери, два автомати, а в автомобілі – гранату Ф-1. За цими фактами розпочато кримінальні провадження, тривають слідчі дії. Вилучений «арсенал» направлено на проведення відповідних експертиз.