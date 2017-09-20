Прив’язала напроти кладовища та заклеїла рот скотчем: на Сумщині жінка жорстоко виховувала дітей подруги (фото)

17:42, 20 вересня 2017
Суспільство
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Те ж саме жінка погрожувала зробити і з братом хлопчика.

Поліцейським про такі методи виховання повідомили грибники, які проходили поруч / фото facebook.com/policesumy

На Сумщині жінка прив’язала сина своєї подруги до дерева напроти кладовища у «виховних цілях» та пригрозила зробити те ж із братом. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Сумській області.

У поліції повідомили, що 26-річна мати двох хлопчиків залишила їх своїй подрузі, сподіваючись, що та допоможе із вихованням близнюків.

facebook.com/policesumy

Про те, що напроти центрального кладовища, літня жінка прив‘язала до дерева маленького хлопчика, заклеїла йому рот скетчем, а поруч них плаче інша дитина поліції повідомили двоє грибників. 

facebook.com/policesumy

«Вона (жінка, що прив’язала хлопчика, - ред.) вважає, що нічого злочинного чи антиморального не зробила, а її вчинок – лише такий собі «урок». Сама ж молода мама стверджує, що не просила свою подругу вести кудись дітей і вже тим більше настільки лякати, мова йшла лише про бесіду. Наразі з обома братами працює психолог. Хлопчики завдяки своєму «бойовому» характеру досить швидко заспокоїлись, проте які наслідки буде мати таке «виховання», покаже лише час», - йдеться у повідомленні.

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Теги: #Сумщина#виховання дітей#позбавлення батьківських прав#жінка прив'язала дитину