Прив’язала напроти кладовища та заклеїла рот скотчем: на Сумщині жінка жорстоко виховувала дітей подруги (фото)

На Сумщині жінка прив’язала сина своєї подруги до дерева напроти кладовища у «виховних цілях» та пригрозила зробити те ж із братом. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Сумській області.

У поліції повідомили, що 26-річна мати двох хлопчиків залишила їх своїй подрузі, сподіваючись, що та допоможе із вихованням близнюків.

Про те, що напроти центрального кладовища, літня жінка прив‘язала до дерева маленького хлопчика, заклеїла йому рот скетчем, а поруч них плаче інша дитина поліції повідомили двоє грибників.

«Вона (жінка, що прив’язала хлопчика, - ред.) вважає, що нічого злочинного чи антиморального не зробила, а її вчинок – лише такий собі «урок». Сама ж молода мама стверджує, що не просила свою подругу вести кудись дітей і вже тим більше настільки лякати, мова йшла лише про бесіду. Наразі з обома братами працює психолог. Хлопчики завдяки своєму «бойовому» характеру досить швидко заспокоїлись, проте які наслідки буде мати таке «виховання», покаже лише час», - йдеться у повідомленні.

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