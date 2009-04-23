Тимошенко і Путін проведуть засідання в Москві

Голова уряду РФ Володимир Путін і прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко проведуть четверте засідання комітету з питань економічної співпраці Російсько-української міждержавної комісії 29 квітня 2009 р. в Москві, повідомляє прес-служба уряду РФ.

Зокрема, сторони обговорять питання співпраці в енергетиці, авіабудуванні й інших галузях.

Міжурядові консультації голів урядів Росії і України були заплановані на кінець березня - початок квітня ц.р. Проте 23 березня відбулася конференція між Україною і Євросоюзом, присвячена питанням інвестування в газотранспортну систему України, яка завершилася підписанням декларації, що викликало незадоволення Росії і відміну міжурядових консультацій.