Тимошенко і Путін проведуть засідання в Москві
22:17, 23 квітня 2009Суспільство
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“Брюссельський синдром” пережили
Голова уряду РФ Володимир Путін і прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко проведуть четверте засідання комітету з питань економічної співпраці Російсько-української міждержавної комісії 29 квітня 2009 р. в Москві, повідомляє прес-служба уряду РФ.
Зокрема, сторони обговорять питання співпраці в енергетиці, авіабудуванні й інших галузях.
Міжурядові консультації голів урядів Росії і України були заплановані на кінець березня - початок квітня ц.р. Проте 23 березня відбулася конференція між Україною і Євросоюзом, присвячена питанням інвестування в газотранспортну систему України, яка завершилася підписанням декларації, що викликало незадоволення Росії і відміну міжурядових консультацій.
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