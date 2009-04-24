У Києві чиновника-хабарника взяли «на гарячому»
10:30, 24 квітня 2009Суспільство
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Порушили кримінальну справу
Прокуратурою міста Києва порушено кримінальну справу щодо службовця однієї із райдержадміністрацій столиці, який вимагав та отримав хабара від директора приватного підприємства.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, хабар у сумі 10 тис. грн. та 2 400 дол. було отримано за надання права на встановлення торгових автоматів з приготування та продажу гарячих напоїв, а також підписання відповідних документів.
Вказану особу затримано «на гарячому». Слідство у справі триває.
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