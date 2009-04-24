Алла Пугачова прогулялася Андріївським узвозом (фото)

Алла Пугачова, яка третю добу гостює в Києві, учора була помічена на Андріївському узвозі в супроводі художника-декоратора Бориса Краснова. Окрім ювілейного концерту в Палаці спорту, співачка мала й інші інтереси в українській столиці. Вона збиралася відвідати Києво-Печерську лавру, на території якої 5 років тому вона посадила клен. Також Алла Борисівна виявила бажання побувати в Музеї Булгакова на Андріївському узвозі. А 24 квітня зірка планує взяти участь в закритій вечірці, приуроченій до запуску «Радіо Алла» в Україні.

Фото Дмитра Іщенка/УНІАН