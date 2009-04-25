Литвин: треба розібратися, які підприємства працюють

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що в Україні потрібно провести повну інвентаризацію працюючих підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Кіровограді, куди прибув з робочим візитом.

На думку спікера українського парламенту, це допоможе вивчити виробничі потужності підприємств і розвивати внутрішній ринок.

«Внутрішні потреби країни повинні визначати зовнішню політику. Треба чітко знати, які підприємства забезпечують наповнення місцевих бюджетів, щоб забезпечити їм підтримку», наголосив В.ЛИТВИН.

Він також висловився за обов’язкову інвентаризацію приватизованих підприємств.

«Наприклад, вугільні шахти в Олександрії (Кіровоградська область - УНІАН), звідки орендар все витиснув, практично пограбував, наростив мільйонні борги, а потім заявив – все, забирайте. Я мав з цього приводу розмову з профільним міністром, ситуація з підприємством поки що невизначена», - зазначив спікер.