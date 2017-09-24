В Одеській області водолази піднімають на поверхню боєприпаси із затонулого німецького судна "Тeodorix"

В акваторії Чорного моря, поблизу с. Лебедівка Татарбунарського району Одеської області рятувальники проводять спеціальні роботи з підйому боєприпасів часів Другої світової війни із затонулого німецького судна «Тeoдoрix».

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, водолази-сапери з дотриманням усіх заходів безпеки проводять пошук, вилучення, підйом і транспортування вибухонебезпечних предметів для зосередження у безпечному місці та подальшого знешкодження.

«Протягом 22 вересня було вилучено 29 одиниць підривників, 500 одиниць стрілецьких патронів, 1 артилерійський снаряд калібру 75 мм. Протягом 23 вересня вилучено 336 одиниць підривників, 1500 одиниць стрілецьких патронів, 2 артснаряда калібру 75 мм», - йдеться у повідомленні.

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За даними відомства, до проведення робіт залучено водолазно-рятувальну частину Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Одеській області та розрахунок підводного розмінування 1-го Спеціального центру швидкого реагування та гуманітарного розмінування ДСНС України.

Усього залучено 10 чоловік особового складу 3 одиниці спеціальної техніки та 1 плавзасіб.