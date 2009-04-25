Влітку відпочивальників у Ялті розважатимуть льодовим шоу

Цього літа в Ялті відпочивальники зможуть подивитися льодове шоу за участю відомих фігуристів і акторів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мерії Ялти.

«Льодове шоу зірок «Ялта Ice» пройде під час туристичного сезону 2009 року – в період з червня по серпень – на центральній набережній Ялти. Там збудують арену з катком, трибунами, інфраструктурою.

«Шоу унікальне, адже воно проходитиме на справжньому льоду на відкритому майданчику влітку», – відзначили в мерії.

Учасниками «Ялта Ice» стануть фігуристи зі світовим іменем і зірки кіно, театру і шоу-бізнесу.