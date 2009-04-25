Укрсоцбанк за три місяці отримав лише 54 мільйони прибутку

АКБ "Укрсоцбанк" у першому кварталі 2009 року, порівняно з першим кварталом 2008 року, скоротив чистий прибуток більш ніж удвічі – до 54,156 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в системі розкриття інформації Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з наданою інформацією, за січень-березень активи банку скоротилися на 6% і на 1 квітня 2009 року становили 46,674 млрд. грн., кредити й заборгованість клієнтів - на 4% - до 42,691 млрд. грн., зобов`язання – на 7% - до 41,425 млрд. грн., власний капітал збільшився на 1% - до 5,249 млрд. грн.

Розмір статутного капіталу за вказаний період не змінювався й на кінець кварталу становив 1,070 млрд. грн.

Довідка УНІАН. АКБ «Укрсоцбанк» засновано у вересні 1990 року.

Прибуток банку за підсумками 2008 року становив 791,795 млн. грн.

Італійська група UniCredit володіє 94,2% акцій банку.