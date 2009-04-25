У Києві з Труханового острова вигребли 8 тонн сміття

У суботу, 25 квітня, - з нагоди Міжнародного Дня Землі Представництво ООН в Україні, етнічний фестиваль «Країна мрій» та компанії-підписанти Глобального Договору ООН провели у Києві велику Зелену Толоку.

Як повідомили УНІАН в інформаційному Представництві ООН в Україні, під час толоки люди, небайдужі до захисту довкілля, взяли участь у прибиранні Труханового острова на ділянці від Московського до Залізничного мосту.

«Це вже третя екологічна акція, яка відбувається в рамках національної кампанії «Прямуй на зелене», ініційованої Представництвом ООН в Україні та мережею Глобального договору ООН», - зазначається у повідомленні.

На цьогорічну Зелену Толоку зібрались понад 350 учасників, які протягом кількох годин встановили своєрідний рекорд – 8 тон зібраного сміття. Минулого року в подібній акції взяли участь 100 учасників та 20 компаній, разом зібрали 5 тон сміття.

«Вже стало доброю традицією проводити колективні екологічні акції, об’єднуючи зусилля членів Глобального договору ООН, їхніх сімей та друзів для прибирання зелених зон Києва, - зауважила в.о. Представника Програми розвитку ООН в УкраїніІ ларія КАРНЕВАЛІ. – Цього разу наша акція має особливо вдалу назву - Толока. Адже традиційно її організовували для виконання термінових робіт. Догляд за довкіллям на сьогоднішній день є найтерміновішою роботою, до якої мають долучитись в Україні всі: уряд, бізнес, громадянське суспільство, кожен з нас».

В Зеленій Толоці взяв активну участь і відомий український співак Олег СКРИПКА, ініціатор етнічного фестивалю «Країна Мрій». За його словами, екологічний напрямок став провідною ідеєю цьогорічного етно-фестивалю, адже мешканці «Країни Мрій» мріють про чисте довкілля і чисту культуру.

«Країна мрій – це не лише Співоче поле. Це країна без меж, це стан душі, країна, яка живе у наших серцях. Саме у країні мрій ми намагаємося відродити ті давні традиції та звичаї, яких дотримувалися наші предки і які, на жаль, забуті нами. Даною акцією ми хочемо не лише повернути відповідний екологічний природний стан цьому куточку природи, але й примножити ті духовні багатства, які перейшли нам у спадок», - сказав музикант.

О.СКРИПКА також повідомив, що найближчим часом «Країна Мрій» планує провести ще дві толоки – 16 травня з нагоди Міжнародного Дня клімату та 6 червня з нагоди Всесвітнього Дня охорони довкілля.