Порошенку сьогодні виповнюється 52 роки (відео)

Президенту України Петру Порошенку сьогодні, 26 вересня, виповнюється 52 роки. Родина президента записала відеопривітання главі держави.

«Ти – голова нашої родини, люблячий чоловік, мудрий батько та турботливий дідусь. Для нас велика честь бути твоє опорою і підтримкою у житті. Там, де ти, - завжди успіх та перемога, тепер – це перемоги всієї України. Ти не вмієш працювати наполовину, кидати розпочату справу на півдорозі, можливо саме тому доля обрала тебе бути лідером української нації в найважчі часи нашої сучасності. Так, на твоїй голові додалося сивого волосся, але я люблю тебе, як в перші дні нашого знайомства. Із днем народження, пане президенте», - сказала дружина Марина Порошенко.

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Своєю чергою президент зауважив, що зворушений такими теплими вітаннями і подякував членам родини, що вони у нього є.

Петро Порошенко народився 26 вересня 1965 р. у Болграді Одеської області. У 1989 р. закінчив факультет міжнародних відносин і міжнародного права Київського університету ім. Т. Шевченка за спеціальністю "Економіст-міжнародник".