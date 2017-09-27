Вибухи на складі боєприпасів: Нацгвардія перекрила трасу в районі Калинівки (маршрути об'їзду)

У зв'язку з надзвичайною ситуацією на об'єкті Міністерства оборони України в. Калинівці Вінницької області введено заборону на рух автотранспорту на ділянках державної автомобільної дороги М-21 «Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський» км 284 + 198 - км 298 +966 (м. Калинівка - м. Вінниця) і «Обхід р. Калинівка». Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору" на сторінці в Facebook.

Перекриття руху автотранспорту здійснюється силами Національної поліції і Національної гвардії.

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Рух автотранспорту сполученням м. Вінниця - м. Київ здійснюється за наступними маршрутами:

- зі сторони м. Київ: Київ – Бердичів – автомобільна дорога Р-31 «Бердичів – Хмільник – Літин – (М-12)», роз’їзд в напрямку м. Хмельницький та м. Вінниці;

- зі сторони м. Вінниця: автомобільні дороги М-12 «Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка» – Р-17 «Біла Церква – Тетіїв – Липовець – Гуменне - (М-12)» – О-02-17-05 «гр. Житомирської області – Погребище – Іллінці» - Т-02-03 «Турбів – Погребище – Сквира» - Біла Церква - Київ;

- зі сторони м. Вінниця: автомобільні дороги М-12 «Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка» - Р-31 «Бердичів – Хмільник – Літин – (М-12)» – Бердичів – Київ.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на складах боєприпасів у Калинівці Вінницької області розпочалася близько 22:00 26 вересня. По тривозі підняті всі сили служби, в тому числі, і керівництво. В уряді не виключають, що причиною пожежі в Калинівці могли бути зовнішні чинники.

На даний момент евакуйовано 30 тисяч осіб. Військова прокуратура кваліфікувала пожежу і вибухи на складі з боєприпасами поблизу Калинівки Вінницької області як диверсію.