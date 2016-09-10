У Києві поліція оштрафувала скандального екс-наркоборця Киву (фото)

21:13, 10 вересня 2016
Інциденти
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У Києві патрульні оштрафували екс-наркоборця Іллю Киву за паркування в недозволеному місці. 

Кива, штраф / facebook.com/dubinskyi

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Олександр Дубінський.

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"Зараз. ТЦ "Гулівер". Поліція штрафує Іллю Киву за неправильне паркування. "Каток" докатався. Мій респект екіпажу НП із н/з 1421", - розповів він.

За словами Дубінського, Кива прибув на новому BMW 7 серії (від 115 тис. доларів).

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