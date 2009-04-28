Українці переплачують за ліки мільярд доларів щороку

Населення щорічно переплачує 1 млрд. доларів через необґрунтовано завищені ціни на ліки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві після завершення розширеного засідання колегії Генпрокуратури повідомила заступник генпрокурора України Тетяна КОРНЯКОВА.

За її словами, Генеральна прокуратура обіцяє посилити контроль за роботою Державної інспекції з контролю за цінами, яка має припиняти необгрунтоване підвищення вартості ліків.

«Будемо жорстко контролювати Держінспекцію з цін, і будемо вимагати, щоб вони робили перевірки і притягали до відповідальності всіх тих, хто порушує цінову політику в Україні», - сказала вона.

Також Т.КОРНЯКОВА зауважила, що за підсумками сьогоднішнього засідання колегії Генпрокуратура направить до Міністерства охорони здоров’я та Міністерства фінансів подання з вимогами усунути порушення у контролі за ввезенням ліків до України.

Разом з тим Т.КОРНЯКОВА зауважила, що Генпрокуратура очікує від Антимонопольного комітету завершення перевірки 15 оптових фірм, які займаються ввезенням в Україну ліків.

Заступник генпрокурора зауважила, що 90% імпортних ліків не оподатковуються, а на більшість ввезених партій немає сертифікатів походження.