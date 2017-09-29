Під Харковом у ветерана АТО вилучили арсенал зброї та боєприпасів

Поблизу Харкова в помешканні ветерана АТО під час обшуку правоохоронці виявили арсенал зброї та боєприпасів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу місцевої прокуратури Владислава Грюка, обшук проводили у приватному домоволодінні одного з районів Харківщини вчора, 28 вересня.

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За його відомостями, інформацію про можливе зберігання зброї правоохоронці отримали у рамках розслідування іншого кримінального провадження. Було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне придбання, зберігання, передача и збут вогнепальної зброї).

Зрештою, під час обшуку виявлено та вилучено понад 770 набоїв різного калібру, 4 тротилові шашки, гранатомет, 2 корпуси протитанкових гранат та 2 рукоятки до них, 4 корпуси ручних осколкових гранат та запали до них, а також димові шашки, 2 глушника, електродетонатор та інше.

Господарем зброї виявився 40-річний учасник АТО, раніше не судимий. Він наразі затриманий.

Новобаварський відділ місцевої прокуратури №2 процесуально керує у кримінальному провадженні та готує клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Наразі встановлюються канали надходження зброї та мета її зберігання.