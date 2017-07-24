На Дніпропетровщині у чоловіка вилучили арсенал зброї (фото)

У місті Кам'янському на Дніпропетровщині вдома у місцевого жителя поліцейські вилучили арсенал зброї.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області

Зокрема було виявлено заряджений набоями обріз рушниці, дві тротилові шашки, димову шашку, запал до гранати, набої різного калібру та порох. Також вилучено саморобні кортик, метальні ножі та мисливські ножі.

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Крім того, у зловмисника виявлено марихуану та сліп-пакети з наркотичною речовиною.

За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ст.. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) та ст.. 309 (зберігання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.