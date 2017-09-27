У Дніпрі чоловік знайшов у каналізаційному колодязі арсенал зброї

У Дніпрі вчора, 26 вересня, місцевий житель знайшов у каналізаційному колодязі по вул. Академіка Лазаряна арсенал зброї.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області.

Прибулі на місце поліцейські вилучили з колодязя пакет, у якому були гранатомет, 4 гранати із запалами, 2 револьвера, глушник та 92 патрони.

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Небезпечні предмети були направлені на експертне дослідження.

Відомості за даним фактом внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.