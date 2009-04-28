20 тисяч осіб з тернопільських виборчкомів досі чекають зарплати

Тернопільська обласна рада закликала Кабінет міністрів України, Верховну Раду та Генеральну прокуратуру забезпечити виплату зарплат членам дільничних виборчих комісій, які працювали на позачергових виборах до облради.

Як передає кореспондент УНІАН, у своєму зверненні депутати вказали, що 13 березня Міністерство фінансів України зменшило обсяг субвенції на проведення позачергових виборів на 4,276 млн. грн., тоді як попередньо було затверджено суму 10,6 млн. грн. Через встановлення 12 березня Державним казначейством України заборони Головному управлінню Держказначейства у Тернопільській області здійснювати фінансування видатків обласної ТВК за рахунок коштів цільової субвенції з держбюджету станом на 28 квітня на казначейському рахунку обласної ТВК заблоковано 5,2 млн. грн. При цьому загальний обсяг коштів, який необхідно виплатити членам дільничних комісій як зарплату за виконану роботу, становить 6,676 млн. грн., ще 48,3 тис грн. необхідно для оплати інших організаційних видатків.

В цілому додаткова потреба обласного бюджету у коштах на фінансування позачергових виборів депутатів Тернопільської облради становить 1,786 млн. грн.

“Така ситуація створила надзвичайну напругу в області, оскільки невиплачена заробітна плата майже 20 тис. особам”, – зазначають депутати.

Вони вимагають скасувати заборону Держказначейства на реєстрацію та здійснення касового обслуговування видатків обласної ТВК, а також забезпечити додаткове виділення коштів на фінансування видатків на проведені позачергові вибори облради в сумі 1,786 млн. грн.

Сьогодні на брифінгу голова Тернопільської обладміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ повідомив, що звернення ОДА до Кабміну та Генпрокуратури з вимогою розібратися з невиплатою працівникам дільничних комісій зарплати за три місяці не дало жодних результатів.