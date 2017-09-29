У Житомирі напередодні Міжнародного дня людей похилого віку для пенсіонерів провели святковий концерт

У Житомирі сьогодні відзначили Міжнародний день людей похилого віку. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, з нагоди відзначення Міжнародного дня людей похилого віку у Житомирському міському палаці культури 29 вересня відбувся святковий захід.

«Я щиро вдячний кожному з вас. Все, що має наша держава та наше місто – це завдяки вашій праці та самовідданості», - привітав учасників зібрання заступник Житомирського міського голови Матвій Хренов.

Як уточнили УНІАН у прес-службі міськради, для найбільш незахищених людей цієї категорії — самотніх людей, з міського бюджету Житомира фінансується міський територіальний центр обслуговування одиноких непрацездатних людей.

“ Житомирський міський територіальний центр соціального обслуговування міської ради працює вже 17 років. У центрі діють 3 відділення: соціальної допомоги вдома; денного перебування та організації надання адресної натуральної та грошової допомоги. На обліку в центрі перебуває понад 6500 громадян, які потрапили у скрутне становище та потребують сторонньої допомоги”,- зазначили у відомстві.

Щоденно в територіальному центрі отримують допомогу понад 300 осіб. При територіальному центрі працює їдальня, де щоденно безкоштовно отримують гарячі обіди 80 підопічних.

Нагадаємо, Міжнародний день людей похилого віку проголошений 50-тою сесією Генеральної Асамблеї ООН і відзначається 1 жовтня.

Довідка УНІАН. Житомирський міський територіальний центр соціального обслуговування міської ради є комунальним підприємством та фінансується з міського бюджету. У 2017 році в міському бюджеті передбачено більше 12 млн грн для функціонування цієї установи. Серед іншого, цьогоріч для центру за рахунок міського бюджету на 187, 4 тис. грн закуплено кондиціонер, побутову техніку, водонагрівач, меблі для перукарні, медичне обладнання та інше.