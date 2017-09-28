Всі евакуйовані через вибухи під Вінницею повернулись додому: відновлено електрику та газ
В результаті проведених робіт, всі населенні пункти підключені до електрики, проводяться заходи щодо приведення роботи мереж до нормальної схеми.
Люди, які були евакуйовані через вибухи боєприпасів на складах поблизу Калинівки Вінницької області повернулись до своїх домівок, завершено відновлення електроенергії та газу.
Як повідомили УНІАН у департаменті у справах ЗМІ Вінницької ОДА, надвечір 28 вересня всі евакуйовані повернулись до домівок, окрім хворих, які евакуювались з Калинівської центральної районної лікарні.
Зазначається, що на даний час у Вінницькій центральній районній лікарні залишаються 48 осіб, у тому числі 14 дітей та 7 жителів Калинівського району та в КП «Козятинська ЦРЛ» - 8 осіб.
Без електропостачання залишались частково Калинівка, повністю були відключені населенні пункти Лаврівка, Павлівка, Сосонка, Сальник, Мізяківські Хутори.
В результаті проведених робіт, всі населенні пункти підключені, проводяться заходи щодо приведення роботи електричних мереж до нормальної схеми.
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За інформацією ПАТ «Вінницягаз» від газопостачання було відключено 15 населених пунктів, які налічують 13 тис. 384 абонентів. Його відновлення розпочали сьогодні після 14.00. Задіяно 140 фахівців аварійно-диспетчерських служб, служб підземних газопроводів та внутрішньо-будинкового газового обладнання, а також 25 одиниць техніки.
За даними Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області, сьогодні після обіду організовано роботу 41 блок-посту, на яких задіяно 115 працівників поліції. Зокрема, закрито рух повітряного транспорту в радіусі 50 км від центру Калинівки.
Сьогодні ж повністю відновлено рух на автодорозі М-21 Житомир – Могилів-Подільський. Однак з’їзд (поворот) із вище вказаної автодороги у напрямку с.Павлівка та с.Медвідка заборонено.
Також відновлено рух залізничного транспорту на перегоні Сосонка – Калинівка регіональної філії «Південно-Західна залізниця».
Ситуація контрольована, запевнили в ОДА.