Всі евакуйовані через вибухи під Вінницею повернулись додому: відновлено електрику та газ

Люди, які були евакуйовані через вибухи боєприпасів на складах поблизу Калинівки Вінницької області повернулись до своїх домівок, завершено відновлення електроенергії та газу.

Як повідомили УНІАН у департаменті у справах ЗМІ Вінницької ОДА, надвечір 28 вересня всі евакуйовані повернулись до домівок, окрім хворих, які евакуювались з Калинівської центральної районної лікарні.

Зазначається, що на даний час у Вінницькій центральній районній лікарні залишаються 48 осіб, у тому числі 14 дітей та 7 жителів Калинівського району та в КП «Козятинська ЦРЛ» - 8 осіб.

Без електропостачання залишались частково Калинівка, повністю були відключені населенні пункти Лаврівка, Павлівка, Сосонка, Сальник, Мізяківські Хутори.

В результаті проведених робіт, всі населенні пункти підключені, проводяться заходи щодо приведення роботи електричних мереж до нормальної схеми.

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За інформацією ПАТ «Вінницягаз» від газопостачання було відключено 15 населених пунктів, які налічують 13 тис. 384 абонентів. Його відновлення розпочали сьогодні після 14.00. Задіяно 140 фахівців аварійно-диспетчерських служб, служб підземних газопроводів та внутрішньо-будинкового газового обладнання, а також 25 одиниць техніки.

За даними Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області, сьогодні після обіду організовано роботу 41 блок-посту, на яких задіяно 115 працівників поліції. Зокрема, закрито рух повітряного транспорту в радіусі 50 км від центру Калинівки.

Сьогодні ж повністю відновлено рух на автодорозі М-21 Житомир – Могилів-Подільський. Однак з’їзд (поворот) із вище вказаної автодороги у напрямку с.Павлівка та с.Медвідка заборонено.

Також відновлено рух залізничного транспорту на перегоні Сосонка – Калинівка регіональної філії «Південно-Західна залізниця».

Ситуація контрольована, запевнили в ОДА.