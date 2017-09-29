Вашими молитвами: студентів київського вузу відправили в собор молитися за педагогів замість пар

Студентів Національного педагогічного університету (НПУ) ім. Драгоманова відправили на молебень у Володимирський собор замість пар. Згідно з інформацією на сторінці вузу в Facebook, його провели з нагоди Дня працівників освіти, очолив молебень Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

Самі студенти заявляють, що в храм їх примусили йти, оскільки викладачі могли зарахувати прогул пари.

Колишній голова студентської ради НПУ ім. Драгоманова Сергій Зайченко наголосив, що така ситуація повторюється щороку. За його повідомленням, дівчатам сказали взяти з собою хустки і одягнути спідниці, всім сказали зібратися в 08:45 біля собору.

Частина студентів, які прийшли у Володимирський собор прикріпили до одягу листки з написом "Мене змусили прийти сюди замість пар".

Раніше в НПУ ім. Драгоманова спалахнув "сепаратистський" скандал. Блогери розповсюдили фотографії сестер Інни та Ірини Ковальчук, які викладають у вузі іноземні мови, а в соцмережах жінки вихваляли бойовиків з Донбасу і закликали російську армію "звільнити" Київ від українського уряду.