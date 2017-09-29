У київському виші заперечують, що студентів зганяли на молебень замість пар (відео)

Ректор НПУ імені Драгоманова Віктор Андрущенко заперечує, що студентів примушували прийти на молебень до Володимирського собору замість пар та відмічали їхню присутність. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

"Це просто злі голоси говорять, але студентів ніхто не змушував", - запевняє Андрущенко.

Також обіцяє не карати за прогул молебню. "Що ви, який прогул, це свята справа прийти помолитися, але не обов'язкова, людина - вільна особистість", - каже ректор.

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Однак представники студентства заявляють про порушення їхніх прав.

"Це порушення закону, й не можна зганяти в храм, і перше, що я побачила, коли зайшла в храм, як викладачка відмічала відсутність на парі в храмі і ми дуже занепокоєні", - заявила голова студентського парламенту НПУ імені Драгоманова Ірина Сокур.

Нагадаємо, у соцмережі обурилися представники студентства університету - начебто відвідини молебну були обов'язковими. Студенти переконують, що хочуть на пари, а не до храму.