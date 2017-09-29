У київському виші заперечують, що студентів зганяли на молебень замість пар (відео)

18:38, 29 вересня 2017
Суспільство
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Студенти кажуть, що викладачка відмічала відсутність на парі у храмі.

Ректор НПУ імені Драгоманова Віктор Андрущенко заперечує, що студентів примушували прийти на молебень до Володимирського собору замість пар та відмічали їхню присутність. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

"Це просто злі голоси говорять, але студентів ніхто не змушував", - запевняє Андрущенко.

Також обіцяє не карати за прогул молебню. "Що ви, який прогул, це свята справа прийти помолитися, але не обов'язкова, людина - вільна особистість", - каже ректор. 

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Однак представники студентства заявляють про порушення їхніх прав.

"Це порушення закону, й не можна зганяти в храм, і перше, що я побачила, коли зайшла в храм, як викладачка відмічала відсутність на парі в храмі і ми дуже занепокоєні", - заявила голова студентського парламенту НПУ імені Драгоманова Ірина Сокур.

Нагадаємо, у соцмережі  обурилися представники студентства  університету - начебто відвідини молебну були обов'язковими. Студенти переконують, що хочуть на пари, а не до храму. 

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Теги: #студенти НПУ ім. Драгоманова#студентів гнали на молебень#храм замість пар