9-річна українка отримала титул Міні-міс Європа на популярному конкурсі краси
19:00, 30 вересня 2017Суспільство
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Дівчинка також перемогла в номінаціях Талант і Кращий костюм, де була одягнена у вишиту сукню.
Ксенія Шевченко з Прикарпаття отримала титул Міні-міс Європа / фото Фіртка
9-річна Ксенія Шевченко з Прикарпаття отримала титул Міні-міс Європа на популярному конкурсі Mini Miss of the World, який проходив у Греції. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook батько дівчинки Олександр Шевченко.
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Дівчинка також перемогла в номінаціях Талант і Кращий костюм, де була одягнена у вишиту сукню від відомого українського дизайнера Оксани Караванської.
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