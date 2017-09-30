9-річна українка отримала титул Міні-міс Європа на популярному конкурсі краси

9-річна Ксенія Шевченко з Прикарпаття отримала титул Міні-міс Європа на популярному конкурсі Mini Miss of the World, який проходив у Греції. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook батько дівчинки Олександр Шевченко.

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Дівчинка також перемогла в номінаціях Талант і Кращий костюм, де була одягнена у вишиту сукню від відомого українського дизайнера Оксани Караванської.