9-річна українка отримала титул Міні-міс Європа на популярному конкурсі краси

19:00, 30 вересня 2017
Суспільство
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Дівчинка також перемогла в номінаціях Талант і Кращий костюм, де була одягнена у вишиту сукню.

фото Фіртка

9-річна Ксенія Шевченко з Прикарпаття отримала титул Міні-міс Європа на популярному конкурсі Mini Miss of the World, який проходив у Греції. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook батько дівчинки Олександр Шевченко.

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Дівчинка також перемогла в номінаціях Талант і Кращий костюм, де була одягнена у вишиту сукню від відомого українського дизайнера Оксани Караванської.

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Теги: #Ксенія Шевченко#Mini Miss of the World#Міні-міс Європа