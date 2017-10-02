Російські окупанти знову влаштували обшук у кримських татар: кілька людей затримано

Сьогодні з самого ранку в Криму російські силовики проводять обшуки в будинках кримських татар, кількох людей затримано.

Про це на своїх сторінках у Facebook повідомляють адвокати Маммет Мамбетов і Едем Семедляєв.

Зокрема, Мамбетов повідомив, що сьогодні о 6-й годині ранку в будинку жителя с. Мельничне Талята Абдурахманова, 1953 року народження, силовики провели обшук і вивезли його в невідомому напрямку.

«У будинку Талята Абдурахманова в с. Мельничне Білогірського району обшук проводили працівники УФСБ Криму. Так зазначено в протоколі, який вони залишили», - повідомив він.

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Також адвокат повідомив, що російські силовики обмежили свободу ще одного кримського татарина - Рената Сулейманова з селища Молодіжне.

«Ренат Сулейманов зараз обмежений у свободі і самостійно не може нікуди виходити. Це означає, він затриманий. Не допускаючи до нього адвоката, силовики грубо порушують ч. 2 ст. 48 Конституції РФ», - написав він.

У свою чергу, адвокат Семедляєв повідомив, що йому стало відомо, як мінімум, про три затримання. За його словами, російські силовики затримали Рената Сулейманова, Арсена Кубедінова і Сейрана Мустафаєва.