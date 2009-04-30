Князевич хоче сказати, що із введенням ПДВ ліки не подорожчають?

Міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ ініціює обговорення змін до Закону «Про податок на додану вартість» щодо оподаткування лікарських засобів і виробів медичного призначення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Разом з тим міністр визнає, що такі зміни можуть викликати спротив окремих представників фармбізнесу, переважно тих структур, що займаються імпортом ліків. Відтак В.КНЯЗЕВИЧ не виключає й інформаційного тиску, який ґрунтуватиметься не на економічних розрахунках, а на звинуваченнях у «зростанні цін» та порушенні прав «пересічного українця».

Разом з тим, підкреслив глава МОЗ, світова практика свідчить, що у багатьох країнах є ПДВ на лікарські засоби і вироби медичного призначення (наприклад: Австрія, Болгарія - 20%, Данія, Швеція, Норвегія - 25%).

Досвід цих країн свідчить, що встановлення ПДВ на лікарські засоби не є негативним фактором, більше того, цей крок вважається економічно обґрунтованим. Населення таких країн захищене ефективними економічними механізмами, оскільки діє система компенсації за рахунок держави вартості придбаних лікарських засобів (у тому числі компенсація ПДВ), що нівелює негативні соціальні наслідки, зазначив В.КНЯЗЕВИЧ.

За словами міністра, на думку фахівців Департаменту регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров’я МОЗ України, запровадження пільгової ставки ПДВ на лікарські засоби в Україні потрібно проводити разом із запровадженням реімбурсації – часткової компенсації вартості життєво необхідних лікарських засобів для хворих в разі їх амбулаторного лікування.

Що стосується можливого підвищення цін на лікарські засоби, то повне перекладання суми ПДВ на споживачів буде економічно невигідним насамперед підприємствам, які займаються реалізацією лікарських засобів, оскільки за таких умов може відбутися зменшення обсягів реалізації за рахунок зниження попиту на деякі лікарські засоби. Отже, має відбутися саморегуляція ринку фармакологічної продукції головним чином за рахунок зниження торговельних націнок, сказав міністр.

За його словами, за попередніми розрахунками, запровадження ПДВ на лікарські засоби і вироби медичного призначення залучить до державного бюджету України кошти в сумі близько 310 млн. дол., що за теперішнім офіційним курсом валют Національного банку України становитиме близько 2 млрд. 391,5 млн. грн. на рік.

На думку В.КНЯЗЕВИЧА, згаданий законопроект має пройти найширше обговорення зацікавлених міністерств і відомств. Він відзначив, що спільна робота фахівців дозволить в кінцевому результаті встановити економічно обґрунтовані ціни на лікарські засоби і вироби медичного призначення та залучити до державного бюджету України додаткові кошти, які повинні бути спрямовані на відшкодування вартості ліків для забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення.