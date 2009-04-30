США закликають українських міністрів стежити за сайтом www.cdc.gov

Уряд Сполучених Штатів налаштований тісно співпрацювати з Україною у протистоянні конкретним загрозам здоров’ю населення, таким як "свинячий" (H1N1) грип.

Як повідомили УНІАН у відділі преси Посольства США в Україні, наразі вже реалізуються декілька ініціатив, що допомагають Україні боротися із ризиками для здоров’я населення.

Зокрема, Програма зменшення бактеріологічної загрози, що реалізовується у співпраці з Міністерством охорони здоров’я, Державним комітетом ветеринарної медицини і Академією аграрних наук у справі протистояння конкретним загрозам здоров’ю населення, таким як "свинячий" (H1N1) грип. Починаючи з 2005 року, було проведено навчання персоналу із діагностики, бактеріологічної безпеки, пакування і пересилки патогенів та інших навичок, необхідних для обміну інформацією і отримання міжнародної допомоги.

Шляхом Програми зменшення бактеріологічної загрози уряд США зараз напряму співпрацює з українськими епідеміологами у справі забезпечення санітарно-епідеміологічних станцій (СЕС) України належними лабораторними матеріалами й сироватками для здійснення діагностики зразків з метою ізолювання конкретних випадків, якщо такі стануться.

Як зазначили в Посольстві, хоча Україна має добрі діагностичні можливості, уряд США рекомендує українським партнерам збирати, безпечно запаковувати і відправляти авіадоставкою наявні зразки до міжнародних референтних лабораторій Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Ключових керівників українських міністерств і лабораторій США закликає регулярно переглядати веб-сайти Центрів контролю захворювань США (www.cdc.gov), де з’являється оновлена інформація, що може використовуватися для інформування української громадськості, допомоги міністерствам у реагуванні та організації обміну даними у міжнародному масштабі для ефективнішого запобігання поширенню грипу.