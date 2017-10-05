58% населення України довіряють Євросоюзу – опитування

58% населення України довіряють Європейському Союзу, в порівнянні з 51% громадян, які довіряють Організації Об’єднаних Націй, та 46% громадян, які довіряють НАТО.

Про це свідчать результати опитування громадської думки стосовно Європейського Союзу – 2017 р.

Також 43% українців позитивно ставляться до ЄС, а 58% українських громадян вважають, що відносини з Європейським Союзом є хорошими. Більш ніж 70% українців вважають, що ЄС представляє такі цінності як захист прав людини, економічне процвітання, верховенство права та громадянські свободи.

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Більш ніж половина українців (56%) заявили, що є обізнаними щодо фінансової підтримки ЄС, а 36% із них вважають, що така підтримка є ефективною (показник виріс у порівнянні з 34% за минулий рік).

Опитування громадської думки проводилося проектом «Східне сусідство ЄС» з березня до травня 2017 року в усіх шести країнах Східного партнерства – у Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Республіці Молдова та Україні. Такі щорічні опитування було проведено вже вдруге, а першу хвилю опитування було проведено у 2016 році. В Україні опитування громадської думки проводили на основі особистих інтерв’ю з репрезентативною вибіркою з 1 000 осіб.